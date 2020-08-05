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В Киеве воры грабят киоски, пробивая дыры в стенах

5 августа, 09:33

Наталья Руда Наталья Руда

Серия ограблений произошла в Оболонском районе

В Оболонском районе Киева участились случаи ограбления киосков – воры проделывают дыры в стенах МАФов, проникают внутрь и выносят ценные вещи.

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Об этом сообщается в паблике "Жизнь Оболонского района".

Так, на днях ночью ограбили киоск-кофейню на пешеходной аллее между улицами Северная и Героев Днепра.

"Не спасла даже группа быстрого реагирования, прибывшая на объект через 4 минуты, после срабатывания сигнализации. Полиция уже ищет грабителей", – говорится в сообщении.

Фото: Жизнь Оболонского района
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Фото: Жизнь Оболонского района

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Злоумышленники вынесли из кофейни оборудование за 17 тыс. гривен.

При этом на аллее между Северной и Героями Днепра за последние две недели произошло несколько нападений на киоски.

Напомним, в Киеве на Подоле двое пьяных мужчин избивали прохожих на улице, а затем ограбили киоск с техникой. Один из избитых прохожих впал в кому.

Также в Киеве демонтировали стихийный рынок из ларьков, который находился на улице Жолудева в районе столичной Борщаговки. "Шанхай" разобрали буквально за несколько часов. Фотографии демонтажа опубликовали в соцсетях, однако сносом киосков оказались довольны не все.

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Киев киоск ограбления

Источник: Сегодня

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