На Борщаговке снесли ларечный "шанхай": почему недовольны местные жители

Люди переживают за собаку из цветочного ларька и предрекают появление новых киосков

Фото: Vahtang Gornostay‎/БОРЩАГІВКА

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В Киеве 4 февраля днем демонтировали стихийный рынок из ларьков, который находился на улице Жолудева в районе столичной Борщаговки. "Шанхай" разобрали буквально за несколько часов. Фотографии демонтажа опубликовали в соцсетях, однако сносом киосков оказались довольны не все.

Так, сторонники сноса уверяют: отсутствие ларьков в непосредственной близости к дороге улучшит обзор и сделает проезжую часть безопаснее.

"Очень хорошо , что убирают, они обзор закрывают на повороте", – отметила Julia Sai. "На человека вчера на этом повороте наехала машина, смертельный случай. Нет обзора ни для водителя, ни для человека из-за киосков! Кто хочет быть следующим?" – пишет Alla Prymak. "Давно пора. Еще бы на Житомирской и Академгородке снести тот "шанхай" с крысами", – считает Дмитрий Краснов.

Противники переживают о судьбе торговцев и любимых торговых точек.

"У людей был бизнес, они как-то зарабатывают на жизнь!", – возмущен Владимир Коробенко. "Зачем убирать киоски? Кому они мешали? Со стихийной торговлей бороться еще норм. Но зачем сносить все подряд?", – недовольна Antonina Volga. "Это и кофейню убрали?", – спрашивает Masha Drobyshevskaja. "Где я теперь лаваш буду брать?", – пишет Надежда Токарская. "А пельмешки! Мой любимый ларек", – переживает Марина Гордиенко.

Местные жительницы также волнуются за собаку с необычным именем, которая обитала в цветочном ларьке.

"А как же Галина Петровна (собака из цветочного ларька), ее куда?", – пишет Nadin Doroschenko. "Жалко собаку. Может, на стоянку заберут", – отвечает ей Наталья Чернецкая. "Галина Петровна, собака… Куда ее", – переживает Светлана Зименко.

Многие сходятся во мнении, что после демонтажа здесь же появятся новые ларьки – как это уже, по словам местных жителей, неоднократно случалось.

Напомним, в 2018 году законные МАФы на колесах и торговые палатки в Киеве начали маркировать специальной голограммой. Пилотный проект запустило КП "Городской магазин". Как объяснили на предприятии, голограмма формата А5 представляет собой информационную эмблему, защищенную водяными знаками. На ней указано название КП, имя, фамилия и отчество предпринимателя, номер договора и срок его действия. Получить такие эмблемы в двух экземплярах могут владельцы автокофеен, передвижных прицепов и сезонных палаток, имеющие договоры.

Еще до Нового года в Украине начались массовые облавы на заправки. Как отчиталась налоговая милиция Государственной фискальной службы, с 13 декабря по 3 января в результате мероприятий прекращена деятельность уже 264 нелегальных автозаправочных станций (АЗС).

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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