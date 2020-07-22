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В Киеве возле центральной станции метро вспыхнули машины (видео)

22 июля, 15:30

Наталья Руда Наталья Руда

По предварительной информации, загорелись BMW и еще одна легковушка

В Киеве в среду, 22 июля, на улице Большая Васильковская, рядом со станцией метро "Дворец Украина", загорелись две припаркованные машины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По предварительной информации, загорелись BMW и еще одна легковушка.

В Сети опубликовали видео с места инцидента.

Видео: Киев Оперативный

Спасатели уже тушат огонь.

Не так давно в столице в разных районах города произошло два автомобильных пожара. Так, горело авто во дворе пятиэтажного жилого дома на ул. Ружинской, 26 в Шевченковском районе. Также во дворе у 16-этажного жилого дома на ул. Кадетский Гай, 11 в Соломенском районе пожар возник в автомобиле Nissan Pathfinder. Причины возникновения обоих пожаров устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes Sprinter на улицы Телиги и сгорела машина возле больницы на улице Миропольской, 8.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице сгорели три авто- Toyota, Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Киев машины пожар

Источник: Сегодня

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