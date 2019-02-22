Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве возле метро нашли мертвую женщину без документов

Сегодня, 14:48

Правоохранители устанавливают личность и причину смерти женщины

Фото: Нацполиция
В Киеве возле метро нашли мертвую женщину без документов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fef/394/5c6fef3943daf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fef/394/5c6fef3943daf.jpg Происшествия Правоохранители устанавливают личность и причину смерти женщины

В Киеве около семи утра 22 февраля на обочине дороги у станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую женщину, сообщили в ГУ НП Киева.

По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка события.

Напомним, 1 февраля возле метро "Лукьяновская" в Киеве было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. труп нашли на улице Юрия Ильенко. Тело мужчины лежало за ларьком, недалеко от метро. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты, также приезжали медики и констатировали смерть мужчины.

19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в конце ноября прошлого года мы писали о том, что на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, однако по мнению врачей, молодой человек умер от передозировки наркотиками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег труп, расследование, полиция, черниговская

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве возле метро нашли мертвую женщину без документов". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на Индустриальном мосту умер человек (дополнено)

11 февраля, 10:30

На месте происшествия работает полиция

Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли тело мужчины

1 февраля, 11:04

Труп обнаружили за ларьком на улице Ильенко

Убийство в Киеве: после ранения ножом мужчина успел выпить рюмку водки и лечь спать

23 января, 16:44

На улице Радужной двое мужчин выпивали на Крещение

В Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины

19 января, 20:33

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

На Донбасс прибыли кавказские наемники: есть подробности

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Зеленский объяснил, почему решил идти в президенты Украины

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой