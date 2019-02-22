В Киеве возле метро нашли мертвую женщину без документов
Правоохранители устанавливают личность и причину смерти женщины
В Киеве около семи утра 22 февраля на обочине дороги у станции метро "Черниговская" обнаружили мертвую женщину, сообщили в ГУ НП Киева.
По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле женщины судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, удостоверяющих личность потерпевшей. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Сведения должным образом зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка события.
Напомним, 1 февраля возле метро "Лукьяновская" в Киеве было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. труп нашли на улице Юрия Ильенко. Тело мужчины лежало за ларьком, недалеко от метро. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты, также приезжали медики и констатировали смерть мужчины.
19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в конце ноября прошлого года мы писали о том, что на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, однако по мнению врачей, молодой человек умер от передозировки наркотиками.
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