В Киеве возле метро поймали опытную карманницу

В Киеве возле станции метро Лесная сотрудники уголовного розыска заметили подозрительную женщину, которая на лестнице подошла к девушке и что-то вытащила из куртки. Правоохранители немедленно задержали незнакомку и вызвали следственно-оперативную группу, рассказали в ГУ НП Киева.

При документировании происшествия следователь изъял у нарушительницы чужой телефон. 34-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за совершение аналогичного преступления, спрятала чужой гаджет под своей курткой.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в селе Мисайловка Богуславского района произошел разбой, двое пьяных парней напали на местную жительницу. Парни напали на девушку, избили и ограбили, забрав ее сумочку с личными вещами. Пострадавшая вызвала полицию и назвала приметы нападавших. Оказалось, что недалеко от места преступления произошло еще два нападения на женщин. Там женщин также избили и ограбили.

Напомним, 8 ноября в Киеве 18-летние парни напали на курьера и отобрали два мобильника. Молодые люди не захотели расплачиваться за товар.

Кроме того, 14 ноября на Троещине грабитель ворвался в квартиру и вынес ноутбук и велосипед. Преступник вбежал в квартиру, когда девушка открыла двери своему брату.