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В Киеве возле скандального общежития произошли столкновения: видео

7 ноября, 13:22

По словам жителей дома, в общежитие ворвались представители исполнительной службы с людьми спортивной наружности

Скриншот

Скриншот

В Киеве у скандального общежития на улице Полевой, 19/8, вокруг которого много лет не утихают имущественные споры, произошли столкновения жильцов дома с представителями исполнительной службы и людьми спортивной наружности. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"На улице Полевая, 19/8 произошли столкновения у скандального общежития. По словам жителей, в общежитие ворвались представители исполнительной службы с "титушками", которые избили людей и заставили их выйти из дома, где остались дети и домашние животные", – говорится в сообщении.

Видео: Kyiv LIVE

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Гришин, жильцов общежития сегодня приехали выселять.

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Также блогер Александр Барабошко ведет прямую трансляцию с места событий:

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Напомним, что бывших работников "Киевгорстроя-2" уже не первый раз пытаются выселить из общежития на Полевой.

Отметим, что в Украине наблюдаются не единичные случаи продажи общежитий... вместе с людьми. Несмотря на мораторий на выселение, жителей просят забрать вещи и уйти. А тем, кто сопротивляется, отключают электроэнергию и газ. Например, в Мелитополе жители, которых продали вместе со зданием, остались без тепла и с частично отключенной канализацией – при том, что за коммуналку платили исправно. А приватизировать комнату в общежитии, если оно находится в частной собственности, люди не имеют права. Хозяин здания в любой момент может сдать его в аренду. Теперь власти задумались о передаче общежитий предприятий объединенным громадам.

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Киев общежитие Полевая

Источник: Сегодня

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