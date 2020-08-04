В Киеве возле станции метро "Черниговская" рухнул столб, парализовав проезд транспорта (фото)

Опора освещения упала на провода после того, как в нее въехал экскаватор

В Киеве во вторник, 4 августа, недалеко от станции метро "Черниговская" упал столб и повис на проводах, заблокировав движение транспорта на улице Братиславской.

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Об этом сообщается в паблике "Киев Автомобильный".

"Улица Братиславская перекрыта в районе путепровода на метро "Черниговская" в направлении ул. Гната Хоткевича. Там пока по неизвестной причине упал столб, который повис на проводах", – говорится в сообщении.

Фото: Киев Автомобильный

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Полиция и аварийная бригада уже работают на месте ЧП.

Фото: Київ24

Вместе с тем, согласно данным сервиса Google Maps, на Братиславской уже образовалась огромная тянучка.

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В "Киевавтодоре" сайту "Сегодня" уточнили, что рухнула опора освещения, так как в нее въехал частный экскаватор.

"Данный столб находится на балансе коммунального предприятия "Киевпастранс". Их аварийные службы сейчас занимаются ликвидацией аварии. В столб въехал частный экскаватор", – пояснили нам в "Киевавтодоре".

Ранее в Киеве возле станции метро "Лукьяновка" произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутный автобус №499 врезался в столб. От сильного удара электроопора упала и движение троллейбусов было остановлено. Также стало известно, что в результате ДТП пострадала женщина, она была доставлена в больницу.

Также в Сумах произошло ДТП со страшными последствиями – 27-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в электроопору.

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