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Ужасное ДТП в Сумах: два человека погибли, еще двое ранены

7 октября, 17:36

От сильного удара столб упал на крышу машины

В Сумах произошло ДТП со страшными последствиями – 27-летний водитель превысил скорость, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в электроопору.

Удар был настолько силен, что столб рухнул на крышу Nissan. В результате два человека погибли на месте, еще двое попали в больницу.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

Напомним, что ранее в Департаменте патрульной полиции, отвечая на запрос сайта "Сегодня", сообщили, что за январь-август 2019 года в Украине произошло 100 236 ДТП (из них 15 893 с пострадавшими), в которых погиб 1991 человек, а еще 20 218 было травмировано.

Кроме того, за указанный период было зафиксировано 5369 ДТП при участии пешеходов, из них 4886 – с пострадавшими, в которых погибло 660 человек, а 4610 было травмировано. Как видим, 13,5% пешеходов, пострадавших в ДТП, ­– умирает.

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Источник: Сегодня

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