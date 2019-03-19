В Киеве возле здания ВККС напали на судью

Пострадавший должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания

Фото: Pixabay

В Киеве возле здания ВККС напали на судью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-03-19T10:46:00+02:00 Происшествия Пострадавший должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания

В Киеве совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Инцидент произошел во вторник, 19 марта, у здания Высшей квалификационной комиссии судей, которое расположено на улице генерала Шаповала, 9, в Соломенском районе Киева.

Как сообщается на сайте ВККСУ, Усатый должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", – отмечается в сообщении ВККС.

Подробности инцидента на данный момент не сообщаются, также не уточняется, были ли нанесены судье телесные повреждения.

Напомним, на прошлой неделе на улице Багговутовской было обнаружено тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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