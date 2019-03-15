В Киеве врачу в лицо плеснули неизвестное вещество
Неизвестный мужчина облил доктора в Голосеевском районе столицы у одной из клиник
Столичного врача облили неизвестным веществом на улице Енисейская в Голосеевском районе Киева. Инцидент произошел утром в пятницу, 15 марта, возле одной из киевских клиник.
Сообщается, что неизвестный мужчина плеснул доктору в лицо пока что неустановленной жидкостью. Пострадавшего госпитализировали.
Злоумышленника на данный момент разыскивают, также изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.
По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).
Ранее сообщалось, что новшества медреформы породили новые жалобы: врачи "первички" все чаще отказываются приезжать на дом, ведь им разрешили самостоятельно определять необходимость визита.
Напомним, в Черкасской области жалуются на нехватку медиков и пытаются заманить врачей на работу высокой зарплатой, комфортными условиями труда и бесплатным жильем. Журналисты "Сегодня" побывали в селах, где докторов ждут, как родных.
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