В Киеве врачу в лицо плеснули неизвестное вещество

Неизвестный мужчина облил доктора в Голосеевском районе столицы у одной из клиник

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В Киеве врачу в лицо плеснули неизвестное вещество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg 2019-03-15T11:54:00+02:00 Происшествия Неизвестный мужчина облил доктора в Голосеевском районе столицы у одной из клиник

Столичного врача облили неизвестным веществом на улице Енисейская в Голосеевском районе Киева. Инцидент произошел утром в пятницу, 15 марта, возле одной из киевских клиник.

Сообщается, что неизвестный мужчина плеснул доктору в лицо пока что неустановленной жидкостью. Пострадавшего госпитализировали.

Злоумышленника на данный момент разыскивают, также изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).

Ранее сообщалось, что новшества медреформы породили новые жалобы: врачи "первички" все чаще отказываются приезжать на дом, ведь им разрешили самостоятельно определять необходимость визита.

Напомним, в Черкасской области жалуются на нехватку медиков и пытаются заманить врачей на работу высокой зарплатой, комфортными условиями труда и бесплатным жильем. Журналисты "Сегодня" побывали в селах, где докторов ждут, как родных.

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