В Черкасской области местные общины заманивают на работу врачей

Медикам обещают жилье, большую зарплату и комфортные условия труда

В Черкасской области местные общины заманивают на работу врачей 2019-02-28T20:25:09+02:00 Другие регионы Медикам обещают жилье, большую зарплату и комфортные условия труда

В Черкасской области жалуются на нехватку медиков и пытаются заманить врачей на работу высокой зарплатой, комфортными условиями труда и бесплатным жильем. Журналисты "Сегодня" побывали в селах, где докторов ждут, как родных.

Так, в селе Староселье специалист сельской амбулатории, осмотрев пациента и измерив ему давление, сразу же назначил лечение, а больной поделился своими впечатлениями.

"Очень вежливый, знающий, вижу, в своем деле. Вот дал мне укол, чтобы я немного полежал", – рассказал житель Староселья Петр Семененко.

Врач – Андрей Макаренко, 12 лет работал педиатром в Харькове, а в Старосельскую амбулаторию пришел всего неделю назад. Причинами переезда стала высокая зарплата, однако и без работы медику сидеть не приходится.

"Обращаются с различной патологией, с разными заболеваниями. Дети, взрослые, очень много. От ран, раны, травмы, хронические больные, острые заболеваний", – отметил Андрей Макаренко, врач Старосельской амбулатории общей практики и семейной медицины.

Млиевская территориальная община, к которой относится и Староселье – это три села и шесть тысяч жителей. На всех должно быть три семейных врача. Пока что нашли лишь одного.

Чтобы привлечь медиков, им предлагают зарплату в 17 тысяч гриве ни 30 тысяч "подъемных", а также служебное жилье, которое через 12 лет станет собственностью врача. Кроме того, в их распоряжении – амбулатория, оборудованная по последнему слову техники: новая мебель, современный кардиограф, портативные холодильники для лекарств.

В переоборудование амбулатории община вложила несколько сотен тысяч гривен, и все для того, чтобы новым врачам здесь работалось как можно более комфортно.

В общине – два крупных аграрных хозяйства и множество фермеров, а потому на доходы бюджета не жалуются. Валентина, которая работает здесь медсестрой, показала, что в амбулатории есть все для оказания первой медпомощи и заверила, что лекарства больные получают бесплатно.

"Находятся тут все медикаменты для первой помощи. Самое первое это при анафилактическом шоке. Стерильные материалы, бинты, вата, тесты на беременность, на гепатит и на ВИЧ-инфекцию", – показала медсестра Валентина Халаман.

Глава территориальной громады предположил, что должности врачей до сих пор остаются вакантными потому, что опытные медики бояться изменить свою жизнь, а молодежь не хочет ехать в село.

"Насколько мне известно, из выпуска 2018 года со всех вузов Украины ни один человек с выпуска не пошел работать в сельскую местность. Вот это – проблема", – объяснил Василий Микитенко, глава Млиевской ОТО.

Между тем, жители общины рук не опускают – внедряют телемедицину, чтобы их будущие врачи могли консультироваться по сети с коллегами из крупных медицинских центров. А еще собираются приобрести для них автомобиль.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о плане медицинской реформы в 2019 году. Так, врачам первички разрешат подписывать декларации сверх нормы, а спецы станут платными.

Также мы писали о том, что декларации с семейным врачом подписали уже более 20 миллионов украинцев.

Между тем, в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что не так с декларациями в украинских больницах.

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