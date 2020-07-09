В Киеве раскрыли масштабную схему поставок российских удобрений в обход санкций

Столичная прокуратура с сотрудниками Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы разоблачили масштабную схему поставок в Украину минеральных удобрений из России в обход санкций и уплаты налогов.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, производители минеральных удобрений из Российской Федерации, которые решением СНБО от 02.05.2018 г. внесены в санкционный список, организовали канал поставки минеральных удобрений в обход антидемпинговых пошлин, что позволило дистрибьюторам в течение 2014-1018 годов реализовывать минеральные удобрения на территории Украины по демпинговым ценам и уклоняться от уплаты обязательных платежей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, должностные лица украинских предприятий сознательно вносили ложные сведения в таможенную документацию, указывая другой код по классификатору товаров, на который не установлена антидемпинговая пошлина. В связи с этим госбюджет недополучил значительную сумму денег.

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В ходе расследования на предприятиях в 15 областях прошли обыски. Были изъяты документы, черновые записи, таможенные декларации, около 1000 тонн минеральных удобрений и электронные носители информации.

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