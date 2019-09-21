Оккупанты не пустили в Крым партию украинских продуктов

Сырые продукты нужно хранить как можно ниже / Фото: Depositphotos

В оккупированный Крым с материковой территории Украины захватчики не допустили 286 кг продукции растительного происхождения.

Соответствующее решение приняли в управлении Россельхознадзоре, сообщили в пресс-службе оккупационного ведомства.

Как стало известно, товары были обнаружены в период с 5 по 16 сентября в российских пунктах пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" на административной границе между полуостровом и материковой частью Украины. Их нашли в ручной клади и багаже личного автотранспорта.

В Россельхознадзоре заверили, что все продукты вернули на материковую часть Украины. Также в ведомстве отметили, что с начала текущего года специалисты "пресекли ввоз" из материковой Украины 7385 кг продуктов.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что 15 мая 2019 года правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу товаров из России, а само постановление было обнародовано 26 июня. В документе говорилось, что эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, обои и другую продукцию. При этом говорилось, что с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

В новом постановлении от 5 июля Кабмин сделал небольшие послабления, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.

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Правительство также разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Государственной фискальной службой (ГФС) документального подтверждения такой предоплаты от банка по обращению украинской компании.

Кабмин также предоставил ГФС право осуществлять проверку страны происхождения товаров, если она не предусмотрена в пунктах пропуска через границу.

На какие товары из Украины Россия ввела запрет в конце 2018 года, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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