В Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке: погибла женщина

В Соломенском районе Киева произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Погибла женщина, сообщает "Информатор".

О пожаре на улице Ереванская, 24 спасателям сообщили 24 сентября около 20:30. Когда пожарники прибыли на место, вся квартира была охвачена огнем. Из-за задымления часть жильцов дома вывели на улицу.

Во время тушения огня в квартире нашли женщину без сознания. Спасатели передали пострадавшую медикам, но им оставалось лишь констатировать ее смерть.

Личность погибшей уже установили. Старушка сама проживала в этой квартире. На месте работали три единицы техники и 13 человек личного состава. Подробности и причины пожара выясняются.

Напомним, что вечером 22 сентября в столице произошел мощный пожар – горели и взрывались цистерны с горючим на улице Вискозной.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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