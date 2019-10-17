В Киеве вспыхнул серьезный пожар на Березняках: подробности

Видео: Киев Оперативный

В Киеве в спальном микрорайоне Березняки (Дарницкий район столицы) в одном из многоквартирных домов вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, очень серьезный пожар вспыхнул по адресу Тычины, 16/2.

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"Говорят, что горят три квартиры, но пожарные не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор ...", – говорилось в сообщении.

В соцсетях сообщают, что огонь охватил несколько этажей. 10 человек были эвакуированы.

По состоянию на 21:30, по информации из соцсетей пожар удалось потушить.

Ранее в Днепре в городской клинической больнице № 9 произошел пожар. Как выяснилось, в приемном отделении на первом этаже больницы вспыхнул шкаф с документацией. Пожар локализовали в 3:04, а в 3:09 его уже ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. В частности, статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. На дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. Например, на частной ферме в Одесской области полыхали 700 тонн сена.

Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

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