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В Одесской области полыхают 700 тонн сена: огонь тушат всю ночь

23 августа, 07:51

Пожар вспыхнул на открытой территории частной фермы

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на пятницу, 23 августа, в Солтановке Одесской области вспыхнул пожар на открытой территории фермы ООО "Племзавод "Троицкое". Около 2:09 там загорелись четыре отдельно стоящие скирды сена общим весом 700 тонн – по 175 тонн каждая, урожая прошлого и 2019 годов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 3:52 пожар локализован. К тушению привлечены девять человек и пять единиц техники, из них от ГСЧС пять человек личного состава и одна единица техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Напомним, в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел масштабный пожар, в результате которого погибли девять человек, 10 пострадали.

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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. При этом известно, что его задержали. 

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета в этом году произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения. Кроме того, в сентябре 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе также произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.

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Источник: Сегодня

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