В Киеве на Харьковском шоссе вспыхнул сильный пожар

По предварительной информации, пожар возник в бизнес-центре

Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Харьковском шоссе вспыхнул сильный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/309/475/5ca309475cd9f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/309/475/5ca309475cd9f.jpg 2019-04-02T10:10:00+03:00 Происшествия По предварительной информации, пожар возник в бизнес-центре

В Киеве утром во вторник, 2 апреля, вспыхнул пожар на Харьковском шоссе, 201, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

По данным паблика, горит бизнес-центр, расположенный по этому адресу.

Фото: "Киев Оперативный"

Информации о пострадавших нет. На данный момент информация по ЧП уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.

Напомним, что по данным спасателей, с начала текущего года в Украине произошло почти 16 тыс. пожаров, в результате чего погибли более 600 человек и еще около полутысячи человек были спасены.

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