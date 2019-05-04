В Киеве вспыхнула многоэтажка: людей эвакуировали спасатели

Возгорание случилось в квартире на втором этаже

Фото: ГСЧС

В Киеве из-за пожара в жилом доме пришлось эвакуировать жителей. Возгорание случилось на ул. Кирилловской, 116 – А в Подольском районе столицы 3 мая, около десяти часов вечера, сообщили на сайте ГСЧС.

К месту вызова прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Они установили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже семиэтажного жилого дома.

Из-за сильного задымления во время тушения огня пожарные эвакуировали из верхних этажей четырех жителей.

В 22:35 бойцы локализовали пожар на площади 30 кв. м, а в 22:47 – ликвидировали.

В результате повреждена бытовая техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок в квартире. К счастью, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Причина возникновения пожара еще устанавливается.

Напомним, недавно в Киеве вспыхнул пожар на Позняках на пустыре между улицами Анны Ахматовой, Урловской и Княжим Затоном рядом с автостоянкой. По предварительной информации, в кустах на пустыре бездомные построили себе шалаши, куда стягивали со всего микрорайона различный мусор: шины, старые диваны, двери, стекло и пластик.

Кроме этого, в понедельник, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение третьего блока.

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