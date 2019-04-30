На Ровенской АЭС произошел пожар: фото, видео

Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет

В понедельник вечером на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на начальника управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петра Кратика.

По его словам, в 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение блока номер 3.

В 22.00 пожар был ликвидирован, причины устанавливаются.

В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационный и экологическое состояние не менялся", - подчеркнул Кратик.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в понедельник в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

"В 22.05 силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

Также на днях в Украине вспоминали о 33 годовщине катастрофы в Чернобыле. Порошенко и Зеленский высказались о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму. В 2017 году в Швеции заявили, что взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным.

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