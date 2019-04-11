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В Киеве вспыхнул пожар: Позняки затянуло черным дымом

Сегодня, 10:34

По предварительным данным, загорелся мусор, который на пустырь стянули бездомные

Фото: Александр Марущак, Сегодня
В Киеве вспыхнул пожар: Позняки затянуло черным дымом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee8/9e6/5caee89e64246.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee8/9e6/5caee89e64246.jpg Происшествия По предварительным данным, загорелся мусор, который на пустырь стянули бездомные

В Киеве в четверг, 11 апреля, около 9:00 вспыхнул пожар на Позняках на пустыре между улицами Анны Ахматовой, Урловской и Княжим Затоном.

По предварительной информации, в кустах на пустыре бездомные построили себе шалаши, куда стягивали со всего микрорайона различный мусор: шины, старые диваны, двери, стекло и пластик. Этот мусор загорелся, а микрорайон  затянуло черным едким дымом.

Фото: А.Марущак, "Сегодня"

В ГУ ГСЧС Киева пока нет информации об этом пожаре, возможно, пламя затушили сами бездомные и начавшийся в это время сильный дождь.

Напомним, ранее в селе Чепилиевка близ Белой Церкви произошел мощный пожар в фермерском хозяйстве, который тушили всю ночь.

Ранее мы писали, что в Подольском районе столицы на улице Гомельской произошел масштабный пожар. Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов.


Также сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.

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Тег Киев, пожар, позняки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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