В Киеве вспыхнул пожар: Позняки затянуло черным дымом
По предварительным данным, загорелся мусор, который на пустырь стянули бездомные
В Киеве в четверг, 11 апреля, около 9:00 вспыхнул пожар на Позняках на пустыре между улицами Анны Ахматовой, Урловской и Княжим Затоном.
По предварительной информации, в кустах на пустыре бездомные построили себе шалаши, куда стягивали со всего микрорайона различный мусор: шины, старые диваны, двери, стекло и пластик. Этот мусор загорелся, а микрорайон затянуло черным едким дымом.
Фото: А.Марущак, "Сегодня"
В ГУ ГСЧС Киева пока нет информации об этом пожаре, возможно, пламя затушили сами бездомные и начавшийся в это время сильный дождь.
Напомним, ранее в селе Чепилиевка близ Белой Церкви произошел мощный пожар в фермерском хозяйстве, который тушили всю ночь.
Ранее мы писали, что в Подольском районе столицы на улице Гомельской произошел масштабный пожар. Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов.
Также сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.
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