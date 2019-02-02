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В Киеве выбрали меру пресечения водителю, который устроил смертельное ДТП на площади Победы

Вчера, 14:01

Водителя Audi будут содержать под стражей

В Киеве выбрали меру пресечения водителю, который устроил смертельное ДТП на площади Победы Происшествия Водителя Audi будут содержать под стражей

В Киеве суд избрал меру пресечения 29-летнему водителю Audi, которого подозревают в совершении аварии на площади Победы с участием семи машин, в которой погиб человек. Мужчину будут содержать под стражей без права выйти под залог.

Напомним, авария произошла вечером 31 января. Подозреваемый, двигаясь по ул. Дмитриевской в ​​направлении ул. Старовокзальной, сначала врезался в Volkswagen, который двигался в попутном с ним направлении. После этого выехал на проезжую часть площади Победы, где столкнулся с Mazda. В результате столкновения указанные транспортные средства отбросило на еще три автомобиля.

Позже стало известно, что женщина, находившаяся за рулем Mazda, от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водителя автомобиля Audi, 1989 года рождения, задержали. Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего".

В связи с полученными травмами подозреваемого поместили в больничное отделение закрытого типа под надзор правоохранителей. Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.

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Тег ДТП, мера пресечения, площадь победы, смертельное ДТП

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