В Киеве за ночь сгорели четыре машины

В Киеве за ночь произошло два пожара в разных районах, в результате которых сгорели четыре машин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, около 02:00 вспыхнул пожар на проспекте Науки. Там загорелся один из припаркованных автомобилей, огонь перекинулся с машины на рядом стоящее двухэтажное здание. Спасателям понадобилось почти два часа, чтобы ликвидировать пожар на площади 80 кв. м.

В результате пожара огнем повреждены два автомобиля и хозяйственное здание. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Также около 03:00 загорелась машина возле жилого дома на улице Вышгородской, 45. Возгорание оперативно ликвидировали, огнем повреждены два припаркованных автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. Причина инцидента устанавливается.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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