В Запорожье будут судить группу фальшивомонетчиков
Обвинительный акт прокуратура уже направила в суд
В Запорожье полиция завершила досудебное расследование относительно членов преступной группы, которые занималась изготовлением и сбытом поддельных денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как известно, в октябре 50-летнего жителя Запорожья и двух его подельников задержали на сбыте поддельных денег в магазинах и рынках города.
Кроме того, злоумышленники пополняли фальшивыми купюрами банковские счета через терминалы. У подозреваемых была изъята партия поддельных купюр на сумму более 900 тысяч гривен.
По факту происшествия было открыто уголовное производство, фигурантам которого грозит тюремное заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Запорожье уже задерживали другую группу фальшивомонетчиков, которых будут судить по статье о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.
Также группу фальшивомонетчиков задержали в Одессе: группировка, созданная по этническому признаку, печатала поддельные банкноты отечественной и основных зарубежных валют.
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