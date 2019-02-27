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В Запорожье будут судить группу фальшивомонетчиков

Сегодня, 17:16

Обвинительный акт прокуратура уже направила в суд

В Запорожье будут судить группу фальшивомонетчиков Запорожье Обвинительный акт прокуратура уже направила в суд

В Запорожье полиция завершила досудебное расследование относительно членов преступной группы, которые занималась изготовлением и сбытом поддельных денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как известно, в октябре 50-летнего жителя Запорожья и двух его подельников задержали на сбыте поддельных денег в магазинах и рынках города.

Кроме того, злоумышленники пополняли фальшивыми купюрами банковские счета через терминалы. У подозреваемых была изъята партия поддельных купюр на сумму более 900 тысяч гривен.

По факту происшествия было открыто уголовное производство, фигурантам которого грозит тюремное заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье уже задерживали другую группу фальшивомонетчиков, которых будут судить по статье о хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

Также группу фальшивомонетчиков задержали в Одессе: группировка, созданная по этническому признаку, печатала поддельные банкноты отечественной и основных зарубежных валют. 

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Тег подделка, Запорожье, фальшивка, фальшивомонетчики, поддельные

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