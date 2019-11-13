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В Киеве должник обстрелял работников банка: ранен мужчина

13 ноября, 16:19

Работники финансового учреждения пришли к киевлянину из-за долга по кредиту

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве в среду, 13 ноября, мужчина во время конфликта на улице Лисковской ранил из травматического оружия представителя банка. Пострадавший получил непроникающее ранение ноги. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"По спецлинии 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковской. А потом поступило сообщение о стрельбе по вышеуказанному адресу. На момент приезда правоохранителей дверь квартиры была открыта, а внутри помещения находилось пятеро представителей банка и владелец дома", – говорится в сообщении.

По данным полиции, представители банка пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита. Хозяин дома, увидев "незваных" гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна пуля попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением каретой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.

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Владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее в Киеве на улице Чаадаева мужчина в жилом доме открыл стрельбу по своим соседямв результате конфликта вокруг долгов по ЖКХ. В результате инцидента был ранен один человек.

Также неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

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Киев коллекторы стрельба

Источник: Сегодня

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