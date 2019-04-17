В Киеве задержали банду, продававшую психотропы под видом таблеток для похудения
У злоумышленников изъяли более миллиона упаковок таблеток, содержащих запрещенное психотропное вещество
Киевские правоохранители разоблачили злоумышленников, которые сбывали психотропные вещества под видом препаратов для похудения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.
"Фигуранты создали более десятка сайтов, на которых рекламировались препараты для похудения. В объявлениях обещали, что употребление этих таблеток подавляет чувство голода и, как следствие, быстро теряется вес. Покупатели перечисляли средства на счета злоумышленников, а заказанные препараты получали по почте", - говорится в сообщении.
Во время проведения оперативных закупок правоохранители задокументировали незаконную деятельность шести подозреваемых. Организаторов преступной группы двое – это жительницы Киевской области. Другие участники – три женщины и мужчина. Известно, что запрещенные препараты поставляли в Украину из Китая через Казахстан.
В ходе обысков были изъяты более миллиона упаковок таблеток для похудения ориентировочной стоимостью более 30 миллионов гривен, записи о количестве сбытых психотропных, банковские карточки, компьютеры, мобильные телефоны и почти три с половиной миллиона гривен наличными. Препараты были направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили, что таблетки действительно содержат сибутрамин – запрещенное психотропное вещество, которое вызывает развитие анорексии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Всех шестерых фигурантов полицейские задержали, им сообщили о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
Суд избрал задержанным меры пресечения: трое взяты под стражу с возможностью внесения залога в 150 000 гривен, еще трое будут находиться под круглосуточным домашним арестом.
Ранее сообщали, что в Киеве трое людей изготавливали и осуществляли массовую продажу через Интернет запрещенных в обороте сильнодействующих лекарственных средств.
Также мы писали, что полиция задержала иностранцев, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе.
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