В Киеве задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве профессора одного из университетов
47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство
В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали 47-летний гражданин Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов.
Об это сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
"47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство и участие в преступной организации. Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов", – сказано в сообщении.
Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.
Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца. По информации правоохранителей, 5-тый криминальный суд Анкары выдал ордер на арест задержанного. В начале июля злоумышленник был объявлен в международный розыск.
Ранее в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом. Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого, который сознался, что пошел на преступление из чувства ненависти.
А в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Как выяснилось позже, в одной из комнат 55-летний мужчина лежал прямо на горящем диване. Пожарные обнаружили его уже мертвым. Вскоре полицейские обнаружили на теле погибшего ножевое ранение между ребер. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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