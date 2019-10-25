Дело на шесть миллионов долларов: в Киеве задержали хакера из США

Полиция задержала подозреваемого в отеле, где он остановился

Полицейские задержали в Киеве иностранца, который разыскивался за совершение киберпреступлений. Мужчина скрывался в Украине от правоохранительных органов США. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера", – пишут правоохранители.

Как рассказали в ведомстве, 32-летнего иностранца подозревают в похищении шести миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений.

Полицейские задержали злоумышленника в одном из самых дорогих столичных отелей, где он временно проживал.

Сейчас мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Напомним, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске Интерпола за тяжкое преступление.

Кроме этого, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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