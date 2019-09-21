В Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске Интерпола за тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Иностранец незаконно прибыл в нашу страну для того, чтобы уйти от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.
Ранее на Броварском проспекте в Киеве, на парковке одного из супермаркетов, сотрудники полиции совместно с представителями ОО "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии с арсеналом оружия.
Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части.
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