В Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

/ Фото: СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске Интерпола за тяжкое преступление. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Иностранец незаконно прибыл в нашу страну для того, чтобы уйти от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра", – говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.

Ранее на Броварском проспекте в Киеве, на парковке одного из супермаркетов, сотрудники полиции совместно с представителями ОО "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии с арсеналом оружия.

Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части.

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