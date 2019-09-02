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В Киеве задержали иностранца с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в носках

2 сентября, 14:50

Мужчина переносил запрещенные предметы в рюкзаке

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали иностранца, который хранил в рюкзаке предметы, похожие на пистолет, патроны и взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Автомобиль, в котором находился фигурант, остановили патрульные полицейские. Во время проверки документов один из пассажиров авто резко открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время бежал на автомобиле с места происшествия. Правоохранители догнали подозрительного мужчину, параллельно передавая по полицейской спецлинии информацию о машине беглеца", – говорится в сообщении.

В городе ввели план "Перехват". У пассажира скрывшейся машины в рюкзаке во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили предметы, внешне похожие на: пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали. Известно, что это – 24-летний гражданин другого государства.

Изъяты вещественные доказательства направили на экспертизу. Открыто уголовное производство ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении данного преступления – ему грозит до семи лет лишения свободы.

Автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Киеве, где ранее в квартире на Оболони правоохранители обнаружили нарколабораторию и изъяли боеприпасы, на Броварском проспекте, на парковке одного из супермаркетов сотрудники полиции совместно с представителями ОО "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии с арсеналом оружия.

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Киев оружие задержание

Источник: Сегодня

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