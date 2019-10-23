В Киеве задержали мошенника, который требовал 150 тысяч долларов, прикрываясь связями в Офисе президента

Мошенника задержали на горячем во время передачи части средств в сумме 30 тыс. евро

Иллюстрация / Фото: НАБУ

Оперативники департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам Генеральной прокуратуры совместно с Нацполицией и СБУ задержали мошенника, который, прикрываясь связями в Офисе президента Украины, требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тыс. долларов.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, мошенника задержали "на горячем" во время передачи части средств в сумме 30 тыс. евро.

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии "связей" в Офисе президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

Реклама

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

Комментируя это задержание, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что благодаря проекту LIFT, направленному на поиск квалифицированных специалистов, времена, когда должности получали с помощью взяток, прошли.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул Трофимов.

Напомним, что в конце мая во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.

Смысл названия кроется в самой идее проекта, который должен стать "социальным лифтом" и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Самое главное, что к проекту может присоединиться любой желающий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама