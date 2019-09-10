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В Киеве задержали мужчин, перевозивших оружие

10 сентября, 11:36

Полиция остановила автомобиль BMW, в котором хранилось огнестрельное оружие

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

В Киеве полиция задержала двоих мужчин, которые перевозили в легковом автомобиле огнестрельное оружие. По решению суда они арестованы на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Во время патрулирования Днепровского района правоохранители остановили автомобиль марки BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель и пассажир явно нервничали, чем вызвали подозрение сотрудников патрульной полиции. После вопроса патрульного, есть ли в автомобиле запрещенные предметы, один из них начал убегать, но благодаря слаженной и профессиональной подготовке сотрудников полиции был задержан", - говорится в сообщении.

При обыске авто были найдены пистолет "Макарова" с глушителем, пистолет-пулемет "Скорпион" и боеприпасы к ним. Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, там также нашли огнестрельное оружие.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Киев оружие задержание

Источник: Сегодня

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