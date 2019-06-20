В киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркотики

Полиция провела обыски на Позняках

Фото: kyiv.npu.gov.ua.









В Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции получили оперативную информацию, что житель района хранит оружие. Во время проверки этих данных у дома на улице Кошица оперативники задержали 33-летнего мужчину. При поверхностном осмотре у него изъяли предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обыска жилья киевлянина в тайнике полицейские обнаружили: пистолет ТТ с двумя снаряженными магазинами к нему без маркировки и травматической пистолет с признаками переделки ЭРМА-75 Г, более 500 патронов калибра 5,45 мм и более 100 патронов калибра 7,62 мм, три корпуса гранаты Ф-1, выстрел гранатометный ВОГ-25 и металлический кастет.

"Также у мужчины изъяли наркотические средства химического и растительного происхождения в виде белого порошка и измельченных соцветий марихуаны", – добавили в полиции.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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