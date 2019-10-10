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В Киеве задержали мужчину, хранившего дома арсенал оружия и взрывчатку

10 октября, 14:29

Задержанного отправили под домашний арест

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве спецназовцы задержали мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"На днях на улице Семьи Сосниных в Святошинском районе столицы бойцы полка полиции особого назначения №1 заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. После остановки полицейские проверили документы автовладельца и при осмотре иномарки обнаружили в багажнике охотничий карабин с признаками переработки и патроны к нему", – говорится в сообщении.

Дома и в гараже у мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли тубус реактивного противотанкового гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, четыре запала УЗРГМ-2, а также более 1000 патронов различного калибра.

"Задержанный – 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей. По словам подозреваемого, такой арсенал боеприпасов он якобы привез с Востока страны, где находился во время боевых действий", – уточнили в полиции.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы до семи лет. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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Киев оружие задержание

Источник: Сегодня

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