В Киеве задержали мужчину, который пытался прикрепить к машине трекер для слежки

Решается вопрос о передаче дела в Службу безопасности Украины

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве прохожий задержал мужчину, который пытался прикрепить к автомобилю трекер для слежки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"ЧП произошло на улице Малой Житомирской. Около 17 часов (11 декабря – ред.) полицейские получили информацию о задержании подозрительного мужчину. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что киевлянин задержал мужчину, который пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Во время следственных действий в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

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Начато уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле жилого дома взорвали автомобиль одного из местных бизнесменов.

Также новости "Сегодня" писали, что Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

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