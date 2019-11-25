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В Харькове возле жилого дома взорвали автомобиль бизнесмена: появились фото и видео

25 ноября, 11:23

Взрыв прогремел после того, как мужчина сел за руль

В Харькове возле жилого дома взорвали автомобиль одного из местных бизнесменов. Мужчина в этот момент только сел за руль, сообщает Харьков 1654 в Telegram.

Спасателям о взрыве сообщили 25 ноября в 10:08. Nissan Qashqai на улице Лермонтовская, 6 взорвали после того, как мужчина сел за руль. Предварительно установлено, что в иномарке сработало взрывное устройство.

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Водитель сейчас находиться в состоянии средней тяжести. Его госпитализировали в одну из больниц города. Кроме того, от взрыва пострадали рядом припаркованные автомобили.

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Напомним, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследоваликак покушение на убийство.

Кроме того, ранее в Харькове мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству. На момент взрыва работники службы проводили ремонтные работы водопровода.

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