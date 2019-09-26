В Киеве задержали мужчину, развращавшего детей в парке

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий при детях в парке "Сырецкий". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.



"Вчера вечером правоохранители получили сообщение о том, что в парке "Сырецкий" находится человек, который при детях совершает развратные действия. Работники муниципальной охраны, которые в то время патрулировали сквер, сразу задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и работников ювенальной превенции. В присутствии родителей сотрудники полиции опросили малолетних. Дети рассказали полицейским, что в парке увидели мужчину, который показывал им обнаженный половой орган", – говорится в сообщении.

Правонарушитель задержан. Им оказался мужчина 1974 года рождения, который до этого не привлекался к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершение преступления фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

На днях в столице задержали 43-летнего безработного муж­­чину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях. По данным Главного управления Национальной полиции Киева, злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.

Ранее в Киевской области киберполиция разоблачила мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей – пятилетнего мальчика и двухлетней девочки. Видео продавалось на закрытых тематических форума.

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