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В Киеве задержали мужчину с пакетами амфетамина

Сегодня, 15:59

Полицейские проверяют информацию и разыскивают сообщников задержанного

В Киеве задержали мужчину с пакетами амфетамина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bdb/bd4/5c7bdbbd4f1f1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bdb/bd4/5c7bdbbd4f1f1.jpeg Происшествия Полицейские проверяют информацию и разыскивают сообщников задержанного

В Киеве полицейские задержали мужчину с пакетами амфетамина. Киевлянина остановили во время проверки оперативной информации о торговле наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, 37-летнего мужчину задержали на улице Радужной и обнаружили у него три пакета с порошком белого цвета, предварительно – амфетамином.

"Во время допроса задержанный признался, что это – наркотики, которые он купил через так называемые "закладки" для собственного употребления. Эта информация проверяется. Изъятые вещества направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ", которая грозит лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время стражи порядка устанавливают сообщников фигуранта, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. А в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

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Тег Киев, амфетамин, наркотик

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