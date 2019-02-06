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Распространяли амфетамин: в Житомирской области задержали банду наркодилеров

Сегодня, 06:00

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.
Распространяли амфетамин: в Житомирской области задержали банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a5a/eb6/5c5a5aeb61d9b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a5a/eb6/5c5a5aeb61d9b.jpeg Другие регионы Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали участников преступной группировки, которая занималась производством и сбытом амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, банду организовал 45-летний житель Житомира. Мужчина и его семеро сообщников наладили производство и сбыт амфетамина на территории Житомирской и Винницкой областей. Участники группы, жители Житомира или области, оказались ранее судимы за преступления, связанные с наркотиками.

Амфетамин преступники изготавливали в нарколаборатории, которую обустроили в одном из дачных домов. Готовую продукцию сбывали оптовыми партиями – по 100-250 граммов – "мелким" дилерам. Во время обысков на территории Житомира, Житомирской и Винницкой областей правоохранители изъяли большое количество амфетамина, прекурсоров для его изготовления, почти шесть килограммов каннабиса, конопли, а также оружие и патроны.

"По материалам внутренней безопасности следственным управлением ГУНП в Житомирской области, под процессуальным руководством прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент правоохранители задержали четырех наркодилеров, в том числе – организатора. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

 Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

 

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Тег наркотики, банда, задержание, правоохранители, житомирская область

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