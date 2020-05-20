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В Киеве задержали мужчину, убившего сына в подъезде многоэтажки (видео)

20 мая, 16:51

Наталья Руда

Инцидент произошел на фоне конфликта между родственниками

В Киеве задержали мужчину, который убил сына в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, вечером в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила о том, что в подъезде обнаружила сына с ножевым ранением.

Прибывшие на место правоохранители установили, что между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и ударил им в грудь сына. 40-летний киевлянин от полученной травмы скончался на месте. Подозреваемого задержали через несколько часов у родственников, где он скрывался.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет.

Ранее полиция просила помочь опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре.

Также сообщалось, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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Киев убийство поножовщина

Источник: Сегодня

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