Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре

Столичная полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке от мусора.

По факту умышленного убийства мужчины открыли уголовное производство, но личность погибшего пока не установлена.

Приметы мужчины: на вид 45-60 лет, лицо овальное, волосы прямые темные, прямой подбородок. Из особых примет – сломанный первый зуб верхней правой челюсти, шестой зуб верхней левой челюсти отсутствует. Смерть мужчины наступила примерно от трех до десяти суток назад.

Также опубликован рисованный портрет.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Людей, обладающих информацией об убитом мужчине, просят сообщить по телефонам: (095) 559-80-49 или по спецлинии 102.

Ранее в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Также сообщалось, что в Киеве подростки убили мужчину на Троещине.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. В частности, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. При этом члены банды подозреваются в совершении еще ряда тяжких преступлений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться