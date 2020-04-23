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Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре

23 апреля, 11:32

Наталья Руда

По факту умышленного убийства мужчины открыли уголовное производство

Столичная полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке от мусора.

По факту умышленного убийства мужчины открыли уголовное производство, но личность погибшего пока не установлена.

Приметы мужчины: на вид 45-60 лет, лицо овальное, волосы прямые темные, прямой подбородок. Из особых примет – сломанный первый зуб верхней правой челюсти, шестой зуб верхней левой челюсти отсутствует. Смерть мужчины наступила примерно от трех до десяти суток назад.

Также опубликован рисованный портрет.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Людей, обладающих информацией об убитом мужчине, просят сообщить по телефонам: (095) 559-80-49 или по спецлинии 102.

Ранее в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

Также сообщалось, что в Киеве подростки убили мужчину на Троещине.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. В частности, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. При этом члены банды подозреваются в совершении еще ряда тяжких преступлений.

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Киев убийство Виноградарь опознание

Источник: Сегодня

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