Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре

Столичная полиция просит опознать мужчину, тело которого нашли в лесополосе на проспекте Гонгадзе в мешке от мусора.
По факту умышленного убийства мужчины открыли уголовное производство, но личность погибшего пока не установлена.
Приметы мужчины: на вид 45-60 лет, лицо овальное, волосы прямые темные, прямой подбородок. Из особых примет – сломанный первый зуб верхней правой челюсти, шестой зуб верхней левой челюсти отсутствует. Смерть мужчины наступила примерно от трех до десяти суток назад.
Также опубликован рисованный портрет.
Людей, обладающих информацией об убитом мужчине, просят сообщить по телефонам: (095) 559-80-49 или по спецлинии 102.
Ранее в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:
Также сообщалось, что в Киеве подростки убили мужчину на Троещине.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. В частности, были задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. При этом члены банды подозреваются в совершении еще ряда тяжких преступлений.
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