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В Киеве задержали организатора нападения на инкассаторов в Житомире

11 сентября, 13:15

Второго нападающего ищут, в Украине объявлен план перехвата "Сирена"

Одного из организаторов нападения на инкассаторов в Житомире задержали в Киеве. С подозреваемым работают следователи. Других деталей пока не разглашают.

Напомним, в понедельник неизвестные с оружием и в масках напали на инкассатора в Житомире, когда тот переносил деньги из магазина к машине. Ему прострелили ногу. Второго нападающего до сих пор ищут. 
План перехвата "Сирена" объявлен во всех регионах Украины.

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"Изъято оружие, с помощью которого было совершено разбойное нападение, а также оружие работника полиции, которым завладели преступники во время совершения преступления", – сообщил начальник управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

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Напомним, ранее в Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании , обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи.

Кроме этого, в Харьковской области оперативники управления стратегических расследований установили и задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.

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Киев нападение инкассаторы

Источник: Сегодня

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