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В Киеве задержали парня, на застолье подрезавшего товарища: видео

22 июля, 14:38

После ЧП подозреваемый сбежал с места инцидента, но его оперативно задержали

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В Киеве оперативники задержали мужчину за ножевое ранение товарища, инцидент произошел во время совместного застолья небольшой компании. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В Днепровское управление полиции от врача поступило сообщение о госпитализации из квартиры на улице Курнатовского 40-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением. Сразу после преступления, которому предшествовало застолье, злоумышленник скрылся из квартиры. Другие участники происшествия рассказали правоохранителям, что к правонарушению причастен их товарищ", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

За несколько часов беглеца задержали. Им оказался 26-летний уроженец Луганской области. Он рассказал, что между ним и хозяином квартиры возник конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки преступник схватил нож и ударил мужчину в живот.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное нему грозит до восьми лет лишения свободы. В суд подано ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь 15-летнего подростка.

Также не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.


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Тег Киев, задержание, резня

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