Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве задержали парня во время "закладок" метадона

30 апреля, 12:48

Сейчас полиция ищет других участников преступной схемы

Фото: Нацполиция

В Киеве участковые задержали мужчину с расфасованным метадоном, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Полицейские столицы на проспекте Палладина заметили парня, который что-то прятал в разных местах. Во время разговора он признался, что делал "закладки" и сам отдал правоохранителям наркотики.

Старший следователь Святошинского управления полиции Игорь Бень рассказал, что правонарушителем был житель Черкасской области 1999 года рождения.

"По словам задержанного, наркотики он получал от поставщиков, которые оставляли их в условленном месте. В дальнейшем парень раскладывал "закладки" и отправлял фото с координатами местонахождения наркотиков потенциальным клиентам. За одну такую "закладку" он получал 20 гривен", – сказал следователь.

Изъятые наркотики направили на экспертизу. Сейчас полицейские проверяют происхождение изъятого и устанавливают других участников преступной схемы.

Начато уголовное производство начато по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним,во Львове задержали группу наркоторговцеви изъяли "товара" на 1,5 миллиона гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".

Кроме этого, недавно в Киеве правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, наркотики, метадон , наркобизнес, закладки

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали парня во время "закладок" метадона". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове копы задержали наркодилера

26 апреля, 12:37

Мужчина продавал в городе психотропы и каннабис

Во Львове полиция и активисты вышли на борьбу с рекламой наркотиков

25 апреля, 19:26

Уничтожать наркограффити вышли около полусотни людей

В Киеве поймали наркодилеров и торговцев людьми: в банду входили полицейские

25 апреля, 11:52

Всего задержаны 15 участников преступной группировки, в состав которой входили трое действующих правоохранителей

Полиция показала крупнейшую партию героина в 300 кг, изъятую в Киеве

24 апреля, 15:46

По ценам черного рынка, изъятое вещество оценивается в 25 миллионов долларов

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Суд в Киеве арестовал имущество заводов Коломойского

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Пенсионеров и субсидиантов ждет проверка: когда это произойдет?

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира