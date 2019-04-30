В Киеве задержали парня во время "закладок" метадона

Сейчас полиция ищет других участников преступной схемы

Фото: Нацполиция

В Киеве участковые задержали мужчину с расфасованным метадоном, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Полицейские столицы на проспекте Палладина заметили парня, который что-то прятал в разных местах. Во время разговора он признался, что делал "закладки" и сам отдал правоохранителям наркотики.

Старший следователь Святошинского управления полиции Игорь Бень рассказал, что правонарушителем был житель Черкасской области 1999 года рождения.

"По словам задержанного, наркотики он получал от поставщиков, которые оставляли их в условленном месте. В дальнейшем парень раскладывал "закладки" и отправлял фото с координатами местонахождения наркотиков потенциальным клиентам. За одну такую "закладку" он получал 20 гривен", – сказал следователь.

Изъятые наркотики направили на экспертизу. Сейчас полицейские проверяют происхождение изъятого и устанавливают других участников преступной схемы.

Начато уголовное производство начато по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним,во Львове задержали группу наркоторговцеви изъяли "товара" на 1,5 миллиона гривен. Злоумышленники продавали наркотики и психотропные вещества через интернет, а также оставляли так называемые "закладки".



Кроме этого, недавно в Киеве правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина.

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