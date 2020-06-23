В Киеве задержали пророссийских пропагандистов (фото)

В Киеве задержали группу пророссийских провокаторов, которые призывали к разделению Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).
Так, пропагандисты, у одного из которых есть российский паспорт, снимали и выставляли в интернет сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. В частности, они агитировали за нарушение государственных границ Украины и создание на территории отдельных областей Украины "псевдогосударственных образований".
"Злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах. Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении.
По месту жительства фигурантов прошли обыски, СБУ изъяла антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, организатору группы и его сообщнику сообщили о подозрении. Сколько всего в группе было человек, не уточняется.
Кроме того, проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "ботоферму", которая действовала в нескольких регионах страны и поддерживалась через российские онлайн-сервисы.
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