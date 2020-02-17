СБУ накрыла российскую "ботоферму" c филиалами по Украине (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "ботоферму" которая действовала в нескольких регионах страны и поддерживалась через российские онлайн-сервисы.

Как сообщили в СБУ, платформу использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ, а также рассылки угроз и запугивания украинцев.

"Группировка зарегистрировала боле 8 000 активных аккаунтов для распространения в соцсетях лживой информации о ситуации в Украине, подстрекала протесты, запугивала население, рассылала сообщения о минировании, совершала информационные атаки на аккаунты украинских высокопоставленных лиц", – подчеркнули в спецслужбе.

Также через эти аккаунты распространяли наркотики, оружие и взрывчатка. Регистрацию в соцсетях осуществляли через российские онлайн-сервисы. Часть оборудования использовалась для телефонного трафика "операторов связи", которые действуют в террористических "ДНР" и в "ЛНР".

"Во время обысков в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно и Ирпене найдены и изъяты компьютерная техника, более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины, черновые записи регистрации пользователей соцсетей, которые оставляли провокационные комментарии под публикациями политических деятелей", – подчеркнули в СБУ.

В настоящее время спецслужба проверяет причастность к организации этой схемы сотрудников разведывательных органов России.

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники СБУ задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram