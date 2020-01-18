В Киеве задержали серийного вора: пытался пролезть в квартиру через окно

Злоумышленник в это время должен был находиться под домашним арестом

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали серийного квартирного вора. Об этом написала пресс-служба столичной полиции.

По информации ведомства, в полицию сообщили, что на улице Здолбуновской неизвестный через окно пытался проникнуть в помещение на первом этаже многоэтажки. Правоохранители прибыли на место и задержали подозреваемого. Он не отрицал свою причастность к правонарушению. У мужчины изъяли отвертку, с помощью которой он пытался отжать металлопластиковое окно.

Задержанным оказался ранее судимый 40-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за особо тяжкие преступления.

"После установления личности подозреваемого мы выяснили, что два дня назад мужчину задержали наши коллеги из Днепровского управления полиции как раз во время совершения квартирной кражи. Ему объявили подозрение в совершении преступления и на время досудебного следствия суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но, несмотря на определенный запрет, фигурант уголовного производства снова нарушил закон", - рассказал начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко.

Сейчас мужчина задержан, ему готовят сообщение о подозрении в покушении на кражу с проникновением в жилье, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина пытался ограбить квартиру, в которой находились дети. Злоумышленник проник в дом, пока хозяйка вышла в магазин. Мужчина обманул 11-летнего мальчика и его 5-летнюю сестренку, сказав что пришел отец.

Кроме того, в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двух подельников минимум полтора десятка краж.

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