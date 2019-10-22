В Херсоне поймали серийных грабителей: видео

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Обобрали офисы и магазины на 2 миллиона гривен, но все равно попались. В Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги. На счету двух подельников минимум полтора десятка краж. Организатором следствие считает 37-милетнего контроллера Речного порта. Он присматривал офисы и магазины, которые можно обчистить, разрабатывал план, украденное вывозил на автомобиле партнера. А тот сбывал имущество.

Во время обыска в гараже организатора нашли еще не проданный товар и оружие. Суд уже арестовал его на 2 месяца.

Николай Цап, заместитель начальника Нацполиции в Николаевской области:

"Ранее не один раз привлекались к уголовной ответственности за совершенние имущественных преступлений. Как правило, в офисы и магазины они наведывались в качестве клиентов или по предоставлению соответствующих услуг – доставки еды, ремонта".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала опасную банду, которая грабила элитные квартиры по всей Украине. Участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой, задержали в процессе спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области.

А еще раньше мы выяснили, как уберечь имущество во время уличного ограбления. Оригинальный метод придумали в Мексике, ведь жителей Мексики обычно грабят вооруженные бандиты – в общественном транспорте и просто на улице.

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