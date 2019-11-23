В Одессе мужчина пытался ограбить квартиру: проник в жилище, обманув детей

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В Одессе мужчина пытался ограбить квартиру, в которой находились дети. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба полиции области.

В Хаджибеевское отделение полиции местный житель сообщил, что в его квартиру проник нетрезвый сосед, а дома находятся двое малолетних детей.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник проник в дом, пока хозяйка вышла в магазин. Мужчина обманул 11-летнего мальчика и его 5-летнюю сестренку, сказав что пришел отец. Он собрал в кармане почти на семь тысяч гривен ценного имущества, а тогда заставил звонить напуганных детей папе узнавать за деньги.

Правоохранители прибыли по вызову и задержали неоднократно судимого 36-летнего злоумышленника. Во время поверхностного осмотра у мужчины изъяли драгоценности и дорогой гаджет собственников жилья.

Действия одессита следователи квалифицировали как грабеж. Ему уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу .

Кроме того, в Днепре вооруженные ножом 12-летние ребята вымогали у одногодок мобильные телефоны. Однако безнаказанной подобная "шалость" не осталась – соседи вызвали полицию, и сейчас родителям "шутников" грозит немалый штраф.

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