Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"

26 июня, 11:13

Дмитрий Держак периодически жил в Киеве и Луганске

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области.

В Киеве задержали боевика, заместителя директора и сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" – одного из основных спонсоров террористов из "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", – написал Луценко.

При этом, по его словам, в этом деле есть еще один непростой вопрос.

"Не отпустит ли сепаратиста суд на домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательной мерой! Работаем, сжав зубы", – уточнил генпрокурор.

Фото: генпрокурор Юрий Луценко/Facebook
Фото: генпрокурор Юрий Луценко/Facebook

В прокуратуре Киевской области уточнили, что задержание прошло в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (осуществление финансирования отдельной террористической организации).

"В ходе расследования установлено, что гражданин Украины Д. периодически проживает в Киеве и на территории временно оккупированного Луганска, где работает в должности заместителя генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика", действующего на временно оккупированных территориях Луганской области", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Так, 25 июня были проведены обыски по месту жительства Дмитрия Держака, в ходе которых обнаружили и изъяли "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Напомним, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали т.н. "экс-главу Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина


Также сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования боевиков т.наз. "ДНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, задержание, боевик

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержали одиозного экс-главаря боевиков "ДНР": фото Лягина в наручниках

14 июня, 14:23

Предателю Украины инкриминируют государственную измену, сообщил Луценко

На Донбассе уничтожен предатель Украины: "Штирлиц" показал фото боевика

11 июня, 09:36

В тот день, когда был ликвидирован боевик "Маз", враг понес серьезные потери

На Донбассе ликвидирован "майор спецназа ДНР": в ВСУ показали фото боевика

6 июня, 11:30

Бесславная "бригада-200" продолжает пополняться новыми новобранцами, на этот раз предателем Украины

На Донбассе уничтожен предатель Украины: офицер ВСУ показал фото боевика

5 июня, 11:10

Боевик ликвидирован 4 июня, когда на фронте серьезные потери понесла и украинская армия

Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Израильский стартап поможет спасти планету

Почему Япония лидер по количеству самоубийств

Свитолина рассталась с Монфисом

Мирча Луческу: «7 из 11 игроков основы сборной Украины – мои»

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь