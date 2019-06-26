В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР"

Дмитрий Держак периодически жил в Киеве и Луганске

Фото: прокуратура Киевской области.

В Киеве задержали боевика, заместителя директора и сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Вместе с СБУ задержали гражданина Дмитрия Держака, заместителя директора и сына владельца ЛЛВЗ "Луга-Нова" – одного из основных спонсоров террористов из "ЛНР". Деятель проживал в Киеве с удостоверением "ветерана боевых действий" против Украины", – написал Луценко.

При этом, по его словам, в этом деле есть еще один непростой вопрос.

"Не отпустит ли сепаратиста суд на домашний арест после вчерашнего решения КС, который по представлению Надежды Савченко постановил, что арест по статьям о терроризме не является обязательной мерой! Работаем, сжав зубы", – уточнил генпрокурор.

Фото: генпрокурор Юрий Луценко/Facebook

В прокуратуре Киевской области уточнили, что задержание прошло в рамках расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины (осуществление финансирования отдельной террористической организации).

"В ходе расследования установлено, что гражданин Украины Д. периодически проживает в Киеве и на территории временно оккупированного Луганска, где работает в должности заместителя генерального директора одного из обществ, которое осуществляет хозяйственную деятельность и регулярно платит налоги в бюджет террористической группировки "Луганская народная республика", действующего на временно оккупированных территориях Луганской области", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Так, 25 июня были проведены обыски по месту жительства Дмитрия Держака, в ходе которых обнаружили и изъяли "удостоверение личности военнослужащего ЛНР" и "удостоверение ветерана боевых действий", выданные на его имя.

Напомним, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали т.н. "экс-главу Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина.

Также сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал финансирования боевиков т.наз. "ДНР".

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