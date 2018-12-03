В Киеве задержали таксиста с наркотиками

Сегодня, 08:51

Водитель находился в состоянии наркотического опьянения

Фото: Информатор
Фото: Информатор

На улице Антоновича, 122, в Киеве правоохранители остановили такси, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел в воскресенье, 2 декабря, около 17:30.

Как сообщает "Информатор", такси Ravon R4 направлялось в сторону станции метро "Лыбедская". На перекрестке с улицей Владимиро-Лыбедской водитель создал аварийную ситуацию, и его остановили. Пообщавшись с водителем, правоохранители заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Водитель сам этого не отрицал, и подтвердил, что недавно курил марихуану.

Водителя осмотрели и нашли сверток с канабисом. Таксиста отправили на медицинское освидетельствование. Отдельно отмечается, что в автомобиле не было пассажиров.


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, 27 ноября таксист Uklon устроил ДТП на проспекте Победы, недалеко от метро "Святошин". Автомобиль такси в результате аварии перевернулся на бок. Однако как произошло ДТП водитель ответить не смог, а пассажир заявил, что дорога была пустая. По словам патрульных, водитель явно находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, ранее мы писали, что экс-посла Украины в США оштрафовали за пьяное вождение в Киеве. Дипломат заплатит штраф в 10 тысяч гривен и год не сможет водить автомобиль.
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